Blender Bites verzeichnet höchsten Ertrag seit Gründung und bereitet große Markteinführung in den USA vor

Abschluss einer Vereinbarung mit dem größten Pure-Play-Vertriebshändler von Spezial- und Frischprodukten in Naturkost- und Bio-Qualität in den USA

10. Februar 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von hochwertigen vorportionierten tiefgekühlten funktionellen biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln befasst, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2022 einen herausragenden Jahresumsatz erzielt hat, was zu Erträgen von mehreren Millionen Dollar geführt hat; im laufenden Jahr bereitet das Unternehmen eine wichtige Markteinführung in den USA vor.

Als Anstoß für die Markteinführung in den USA ging Blender Bites eine Partnerschaftsvereinbarung mit KeHE Distributors, LLC („KeHE“, der „Vertriebspartner“) für den Vertrieb seiner Kernprodukte, Liquid SunshineTM, Power BerryTM und Green D-ToxTM, sowie seiner jüngsten Innovationen, den 1-Step-Smoothie-Innovationen Daily Defen-CTM und Tropical GlowTM, in den gesamten Vereinigten Staaten (die „USA“ oder die „Nation“) ein. KeHE ist der größte Pure-Play-Vertriebshändler von Spezial- und Frischprodukten in Naturkost- und Bio-Qualität in den USA; die Partnerschaft wird die Präsenz des Unternehmens auf weitere 20.000 Verkaufsstellen in den gesamten USA ausweiten. Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass eine derart signifikante Ausweitung der ‚Regalpräsenz‘ und der Verkaufsstellen in Verbindung mit der umfassenden geographischen Präsenz von KeHE zu einem organischen Wachstum beim Markenbewusstsein und zu exponentiell höheren Umsatzerlösen des Unternehmens im kommenden Jahr führen wird.

Während das Unternehmen diese offensive US-Expansion in Angriff nimmt, wird Blender Bites im Jahr 2023 auch aktiv an Fachmessen in den gesamten USA teilnehmen, um den US-Konsumenten – einer Zielgruppe auf einem der dominierendsten Märkte für Smoothies und funktionelle Produkte – seine preisgekrönten Smoothie-Innovationen vorzustellen. In dieser Woche startete das Unternehmen seine Messetour mit der Teilnahme an der Summer Show von KeHE in Nashville, Tennessee, auf der eine Reihe vielversprechender Gespräche mit wichtigen Einkäufern großer Einzelhandelsketten aus den gesamten USA stattfanden. Durch den Erfolg der Summer Show von KeHE ist das Management optimistisch und positiv gestimmt, was den guten Erfolg und den Empfang auf den bevorstehenden Fachmessen angeht. Die nächste Station der Messetour ist die Teilnahme an der Natural Products Expo West (Expo West), die Anfang März in Anaheim, Kalifornien, stattfinden wird. Die Expo West ist eine der größten Naturkost-Fachmessen der Welt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es durch seine intensive Präsenz auf einer Messe mit einer großen Zahl teilnehmender US-amerikanischer Einkäufer, Vertriebshändler, Lieferanten und Hersteller weitere renommierte Partner im ganzen Land gewinnen wird.