Der Westen taumelt

Je klarer man heute die Wahrheit sagt, umso mehr wird man als Lügner bezeichnet.

Und wer den Verstand verloren und zugekleistert hat, weiß nicht mehr, in welche Richtung er gehen soll.

Unsere Eltern und Großeltern mussten die BBC hören, um zu wissen, was vor sich geht. Wir heute Schweizer Zeitungen und Whistleblowern.

Aber machen wir heute einfach einmal Musik.

Gerade hat Roger Waters von Pink Floyd vor der UN gesprochen. Er hat den Einmarsch der Russen in die Ukraine auf das Schärfste verurteilt, doch er hat auch gesagt, dieser wäre „not unprovoked“ gewesen.

So einer wie Roger Waters darf daher natürlich nicht mehr auftreten in der Bundesrepublik. Das sollte wohl klar sein. Schließlich sind wir doch nun schon so lange dabei, den Menschen endlich das richtige Denken beizubringen, da können wir uns so etwas schlicht nicht bieten lassen.

Es wird wirklich Zeit, dass wir langsam wieder Lager für solche Kreaturen errichten.

Leider bin ich weder Engländer noch Sprachwissenschaftler, deswegen weiß ich nicht genau, was „not unprovoked“ konkret bedeutet. Ich halte es für unmöglich, dass dieser Angriff provoziert worden ist, ich glaube jedoch, der Westen ist daran durchaus daran beteiligt.

Hat das denn nicht auch Angela Merkel gerade zugegeben, dass nämlich der ganze Minsk-Prozess nur Fake war, um der Ukraine Zeit zu geben, ihre Armee aufzubauen? Und ist das nicht provozierend?

Vor allem, ist das denn ganz ohne die Hilfe der USA und der Nato geschehen? Erinnert sich noch jemand an die abgehörten Telefonate von US-Granden beim Euromaidan, wie sie gerade darüber reden, wer denn nun Präsident der Ukraine werden soll?

Und weiß noch jemand, was die Monroe-Doktrin ist? Nein, nicht Marilyn Monroe. Was hätten die USA wohl gemacht, wenn die Russen in Mexiko oder Kanada ihre Militärberater eingeschleust hätten?

Ich kann Ihnen sagen, was die USA dann gemacht hätten. Sie hätten viel schneller und viel konsequenter gehandelt als die Russen.

Doch so etwas darf man heute gar nicht sagen. Und nicht nur das, man darf es nicht einmal mehr denken. Deshalb schreiben auch alle Zeitungen heute das Gleiche.

Dabei wollte ich doch heute eigentlich Musik machen. Das will der britische Indiestar Morrissey auch, doch sein neues Album ist seit zwei Jahren fertig und er hat lange keine Plattenfirma gefunden.

Vor Kurzem hat ihn dann jedoch Capitol Records gesigned, allerdings wohl mit dem Ziel, dieses Album wegzuschließen. Denn es geht ja auch nicht, das jemand öffentlich darüber singt, was er selbst denkt.

Da könnte ja jeder kommen. Wenn das jeder machen würde, das wäre doch gar nicht auszudenken. Wir sollten wirklich noch viel mehr aus der Deutschen Geschichte lernen.

Die Begründung für Morrisseys Aus-dem-Verkehr-Ziehen ist wirklich interessant. Denn es heißt, er sei „too diverse“.

Aber sind wir denn heute nicht alle Regenbogen? Und soll, ja muss nicht jeder anders sein? Hauptsache bunt. Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Können, das ist alles völlig egal.

Nur das Denken natürlich nicht!!! Das müsste aber doch wohl klar sein.

Denn wer nach allen Seiten offen ist, kann ja wohl nicht mehr ganz dicht sein. Deshalb müssen wir zumachen. Diversität ist daher die neue Konformität.

Die Hauptsache ist, wir denken alle das Gleiche. Wie sollten wir denn sonst geschlossen als der Westen auftreten? Das ginge dann doch gar nicht.

Und wer nicht hören will, muss eben fühlen. Der Einzelne wird ausgeschlossen und die große Infrastuktur wird von Freunden zerbombt.

Das alles hat jedoch auch sein Gutes: Denn wer keine Zukunft hat, spart sich viel Mühe, schließlich muss er sich darüber keine Gedanken machen.

Bernd Niquet