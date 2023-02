Wirtschaft Unternehmen können Steuererklärung frühestens Ende März einreichen

München (dts Nachrichtenagentur) - Ungeachtet aller politischen Willensbekundungen zu Digitalisierung und Entbürokratisierung werden die Unternehmen in Deutschland ausgerechnet bei der Abgabe der Steuererklärung weiter ausgebremst. Der Fiskus stellt auch in diesem Jahr das Online-Formular für Körperschaftsteuererklärung oder Gewerbesteuererklärung erst nach Frühlingsanfang zur Verfügung.



Selbst die ganz eifrigen Unternehmer, die schon kurz nach Jahreswechsel ihre Bücher schließen wollen, müssen sich also ein paar Monate gedulden, bis sie die Finanzverwaltung über ihre Einnahmen informieren dürfen. Als Termin für die Bereitstellung der Formulare in "Mein Elster" ist in diesem Jahr der 29. März vorgesehen. Das sei für die Steuerpflichtigen "nicht ungewöhnlich", sagte Ralph Schwaiger vom Bayerischen Landesamt für Steuern der dts Nachrichtenagentur.