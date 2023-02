Lithium – so geht schnelles Trading

(SO sehen mails an unsere Leser aus: Schnell, auf den Punkt, klare Empfehlung und so schnell am Markt wie kein anderer Börsendienst…) Lithium Americas zieht am Mittag rund zehn Prozent an. Grund ist eine Mitteilung des Unternehmens, wonach man in der Bemühung um eine Genehmigung für Lithium-Förderung am Thacker Pass einen Schritt voran gekommen ist. Die finale Genehmigung steht noch aus. Mit dieser Meldung wird ein Einstieg von General Motors wahrscheinlicher. Unser Trade liegt damit rund 50 Prozent im Plus. Wir hatten die Aktie auf unsere HOTLIST genommen.

Unsere Mail vom 31.01:

Liebe Leser,

vor wenigen Minuten haben General Motors und Lithium Americas eine Kooperation veröffentlicht. Beide Firmen wollen das Lithium-Vorkommen am Thacker Pass erschließen, wofür GM eine Investition in Höhe von 650 Millionen bereit stellt. Die Zahlung ist in Tranchen aufgeteilt und an Bedingungen geknüpft. In jedem Fall eine sehr bullishe Meldung für Lithium Americas und General Motors. Die Aktie zieht in Deutschland acht Prozent an.

Wir nehmen die Aktie via Turbo-Bull auf unsere HOTLIST.

Lithium Americas Turbo-Bull

WKN MB2EZ6

Hebel 4