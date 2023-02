Aktien auf Automobilhersteller erfreuen sich bei Anlegern nach wie vor hoher Beliebtheit. Vor allem den Aktien der Premiumhersteller, wie BMW und Mercedes-Benz, wird auch im laufenden Jahr eine positive Geschäftsentwicklung prognostiziert.

Derzeit bietet die LBBW Performance Deep Express-Zertifikate auf die BMW- (ISIN: DE000LB3MJC9) und die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE000LB3MJE5) mit Sicherheitspuffern von 25 Prozent und Zinszahlungen von 6,50 Prozent (BMW) und 7,25 Prozent (Mercedes-Benz) je Beobachtungsperiode zur Zeichnung an. Performance Deep Express-Zertifikate bieten Anlegern die Möglichkeit, unlimitiert an einem Kursanstieg des Basiswertes teilhaben zu können. Am Beispiel des Performance Deep Express-Zertifikates auf die BMW-Aktie soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.