Zudem blicken wir wir auf den Fear & Greed Index aus den USA und den neuen eigenen Indikator, der sich an die DAX-Aktien und die Volatilität in Deutschland anlehnt.

Der DAX konnte in dieser Woche zunächst eine Konsolidierung formieren und im Anschluss am Donnerstag ein neues Monats- und damit ein Jahreshoch erreichen. Doch die Schwäche an der Wall Street sorgte für einen Rücklauf, der sich am Freitag bis hin zu einem neuen Wochentief entlud.

