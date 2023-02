Die 187 km lange Autobahn, in die die China Road and Bridge Corporation zwei Milliarden Dollar investiert hat, ist eines der Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen China und Kambodscha im Rahmen der Belt and Road Initiative (BRI).

BEIJING, 11. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Mehr als eine Million Fahrzeuge sind in den ersten drei Monaten seit der Eröffnung am 1. Oktober letzten Jahres auf Kambodschas erster Schnellstraße zwischen der Hauptstadt Phnom Penh und der Tiefseehafenprovinz Preah Sihanouk unterwegs gewesen.

In Kambodscha gibt es ein Sprichwort, das besagt: „Wenn es eine Straße gibt, dann gibt es auch Hoffnung." Der kambodschanische Premierminister Hun Sen hat einmal gesagt, dass China viele Straßen und Brücken für Kambodscha gebaut hat, was bedeutet, dass China dem kambodschanischen Volk viel Hoffnung gegeben hat.

Hun Sen besuchte China im Februar 2020, als die Situation der COVID-19-Epidemie im Land noch ernst war. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte am Freitag, der Besuch sei ein Zeichen der Unterstützung und Hun Sen stehe fest an der Seite des chinesischen Volkes in seinem Kampf gegen COVID-19.

„Es ist mir eine große Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Verabredung von vor drei Jahren zu verwirklichen und zu Beginn des Frühlings eine neue Ära des Aufbaus einer chinesisch-kambodschanischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu eröffnen", sagte Xi zu Hun Sen im Diaoyutai State Guesthouse in Beijing.

Umfassende Zusammenarbeit

Xi wies darauf hin, dass beide Seiten einen Rahmen für die Zusammenarbeit in sechs wichtigen Bereichen schaffen können: Politik, Produktionskapazität, Landwirtschaft, Energie, Sicherheit sowie zwischenmenschlicher und kultureller Austausch. Hun Sen erklärte sich mit dieser Idee einverstanden.

Der Handelspakt Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) und das Freihandelsabkommen zwischen China und Kambodscha (CCFTA) traten am 1. Januar 2022 in Kraft. Nach Angaben des Wirtschafts- und Handelsbüros der chinesischen Botschaft in Kambodscha belief sich das Handelsvolumen zwischen China und Kambodscha von Januar bis November 2022 auf 14,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.