Ein Rückblick auf Chinas dreijährigen Kampf gegen COVID-19 in "Through the Storm"

Beijing (ots/PRNewswire) - Seit Anfang 2020 geht China bei der Bekämpfung von

COVID-19 einen einzigartigen Weg. In Through the Storm wird dieser dreijährige

Kampf zu einem 60-minütigen Dokumentarfilm verdichtet.



Diese CGTN-Präsentation hat am 10. Februar ihre Weltpremiere. Through the Storm

enthält Berichte aus erster Hand über den ersten Ausbruch in Wuhan, die

Massenimpfkampagne, den Lockdown in Shanghai und schließlich die Wiedereröffnung

und Erholung.