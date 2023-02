Wirtschaft Ost-Beauftragter sieht bei Windkraftausbau Wettbewerbsvorteil

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ost-Beauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD) rechnet wegen der massiven Unterschiede zwischen den Bundesländern im Windkraft-Ausbau mit Verschiebungen in der "wirtschaftlichen Landkarte" zugunsten Ostdeutschlands. "Die Unternehmen sitzen in Zukunft dort, wo der Strom produziert wird. Grüner Strom kann damit zu einem großen Standortvorteil für den Osten werden", sagte Schneider der "Bild am Sonntag".



"Anders als in Bayern haben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht verschlafen." Und weiter: "Die wirtschaftliche Landkarte Deutschlands wird deshalb gerade neu gezeichnet." Ähnlich sehen das die Ministerpräsidenten der Windkraftstarken Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt: "Industrie folgt Energie - das ist eine historische Erfahrung und dieser Leitsatz wird auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien gelten", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der "Bild am Sonntag".