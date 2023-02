Wirtschaft DIHK beklagt "Verfahrensluxus"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, warnt davor, Genehmigungsverfahren zu überladen. "Wir haben uns in Deutschland einen Verfahrensluxus zugelegt", sagte er der "Bild am Sonntag".



Die Genehmigungsprozesse seien häufig zu umfangreich. "Allein die Verfahren zum Schutz der Flora und Fauna ziehen sich teilweise über Jahre." Dabei sei Deutschland ein Land, in dem bereits jedes Jahr viele Millionen Euro für die Umnistung seltener Vögel und für Eidechsen-Schutzzäune an Autobahnen ausgegeben werden.