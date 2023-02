DAX – Ein Shooting-Star mit Folgen

Ask 10,07

Ask 10,07

Ask 10,35

Ask 10,35

Der DAX hatte den Ausbruch aus der Widerstandszone schon fast geschafft, als sich am Donnerstag ein Shooting-Star gebildet hat. Solche Intraday-Stimmungswenden nach einem Aufwärtstrend leiten nicht selten eine Trendwende ein. Dieses Verhalten war nicht ganz unerwartet, da die Indikatoren bereits seit einiger Zeit im überkauften Bereich notierten und kurz vor Verkaufssignalen gestanden haben. Der Gesamtsituation wurde nun am Freitag mit einem ersten recht schwachen Tag Rechnung getragen. Dies bedeutet nicht, dass nun der Aufwärtstrend endgültig vorüber ist. Eine Korrekturbewegung auf die jüngsten Gewinne stand ohnehin auf dem Plan und passt auch zur aktuellen Statistik, die für die nächsten Tage eine solche aufweist. Die kommende Woche dürfte daher eher schwach verlaufen. Da die US-Märkte einen versöhnlichen Wochenschluss vollzogen haben, könnte die Schwäche beim DAX allerdings eher verhalten ausfallen.

Dow Jones – tritt technisch weiter auf der Stelle

Das Scheitern an der latenten Widerstandszone hat den Dow Jones nicht besonders unter Druck gebracht. Vielmehr tritt der Index technisch betrachtet derzeit auf der Stelle. Auch wenn der Freitags-Handel zunächst mit Kursrückgängen begann, konnten diese zum Handelsende wieder aufgeholt werden. Somit etabliert sich langsam eine kleine Seitwärtsrange die auch zu den Indikatoren passt. Diese verlaufen im neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Auch die Umsätze deuten auf einen eher „lustlosen“ Handel hin. Diese sind leicht rückläufig und zeigen damit, dass kein Verkaufsdruck aufkommt.

Gold – Nach dem Kurseinbruch nun Wunden lecken

Einen Kurseinbruch in dieser Ausprägung an nur zwei Handelstage hat Gold schon lange nicht mehr gezeigt. Die alte Unterstützungszone hat dabei zunächst einen Halt geboten. Im Bereich dieser Unterstützung versucht das Edelmetall nun einen Boden zu bilden. Wie fragil dieser Versuch derzeit noch ist, zeigte sich am Freitag, als der Bereich unterschritten wurde. Zum Handelsschluss konnte zumindest ein Teil der Tagesverluste wieder aufgeholt werden. Die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen und die Abwärtsdynamik des MACD-Indikators lässt allmählich nach. Damit besteht eine gute Chance darauf, dass die Unterstützungszone nicht nachhaltig unterschritten wird.