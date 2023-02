BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundes-CDU beansprucht nach den Worten von Generalsekretär Mario Czaja nach dem Erfolg bei der Wahl in Berlin das Amt des Regierenden Bürgermeisters. "Berlin hat einen Neuanfang gewählt", sagte Czaja am Sonntagabend im ZDF. Für den Berliner CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner sei dies ein "tolles Ergebnis". "Er hat einen klaren Regierungsauftrag", sagte Czaja. "Berlin braucht eine stabile Regierung, die nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander lebt." Wegner werde nun Sondierungsgespräche mit anderen Parteien aufnehmen./cs/DP/he

Bundes-CDU sieht klaren Regierungsauftrag für Wegner in Berlin

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer