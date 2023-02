BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil hat der CDU zu ihrem Wahlerfolg in Berlin gratuliert. Der Ausgang der Wahl sei "kein schönes Ergebnis", sagte Klingbeil am Sonntagabend im ZDF. "Die CDU liegt klar auf Platz eins. Dazu Gratulation." Klingbeil empfahl jedoch, den weiteren Verlauf des Wahlabends und die endgültigen Zahlen abzuwarten. Noch sei nicht klar, welche Optionen für die Bildung einer neuen Regierung möglich seien. "Es geht jetzt um die Frage: Wer kann eine stabile Regierung bilden?"/cs/DP/he

Klingbeil gratuliert CDU zu Platz eins in Berlin

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer