BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Wahl in Berlin verpasst die FDP neuesten Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus. Den Zahlen vom Sonntagabend zufolge landen die Freidemokraten zwischen 4,6 und 4,8 Prozent und scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde./svv/DP/he

Hochrechnungen FDP in Berlin unter Fünf-Prozent-Hürde

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer