BERLIN - Der hoch verschuldete Automobilzulieferer Leoni rechnet angesichts seiner nötigen Refinanzierung mit erheblichen Belastungen. Der Wertberichtigungsbedarf lasse sich nicht konkret beziffern, es sei aber "nicht auszuschließen, dass es sich um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich handelt", teilte Leoni am Freitagabend mit. Priorität habe nun, eine Einigung mit den Gläubigern zu erreichen, um Leoni "wieder auf eine robuste Basis zu stellen", sagte Leoni-Chef Aldo Kamper, der im März seinen Hut nehmen und an die Spitze des Lichttechnik-Konzerns AMS Osram wechseln wird.

DÜSSELDORF - Die Fondsgesellschaft Union Investment sieht nach dem angekündigten Chefwechsel beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer die Frage von Abspaltungen differenziert. "Ein Spin-off der Sparte Consumer Health wäre ein möglicher Weg, um den Unternehmenswert zu steigern", sagte Fondsmanager Markus Manns der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Consumer Health stellt rezeptfreie Arzneien her und ist die kleinste Sparte von Bayer.

VW lässt Teile von eigenem Betriebssystem in neuen Fahrzeugen laufen

WOLFSBURG/INGOLSTADT - Einzelne Teile des insgesamt verzögerten eigenen Auto-Betriebssystems von Volkswagen sind in manchen neuen Konzernmodellen inzwischen im Einsatz. "Wir haben schon einige Elemente des späteren VW .OS in den aktuellen Fahrzeuganläufen für die neue Generation von Audi- und Porsche-Modellen", sagte Thomas Fleischmann, Leiter eines Software-Teams für das so bezeichnete System. "Solche Elemente integrieren wir bereits in die neue Premium-Architektur 1.2." Es handele sich dabei zum Beispiel um Komponenten für Programm-Updates, Cloud-Schnittstellen oder grundlegende technische Diagnosefunktionen. "Es geht natürlich noch nicht um das umfassende System", betonte Fleischmann.

DPVKOM: Post-Angebot 'erfüllt sämtliche unserer Forderungen'

BERLIN - Mit Blick auf den Tarifstreit bei der Deutschen Post hat sich die Fachgewerkschaft DPVKOM positiv zu dem Angebot geäußert, das Verdi bereits abgelehnt hat. "Das ist das beste Angebot, das es seit Jahren bei der Post gegeben hat. Es erfüllt sämtliche unserer Forderungen", sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Christina Dahlhaus der "Welt am Sonntag". Wie Verdi vertritt auch die DPVKOM Post-Beschäftigte, sie hat aber weniger Mitglieder. Die Post verhandelt daher mit Verdi.