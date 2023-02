BEIJING, 13. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Der Premierminister des Königreichs Kambodscha Hun Sen, der auch ein alter und guter Freund des chinesischen Volkes ist, stattete China nach dem chinesischen Neujahrsfest einen dreitägigen offiziellen Besuch ab.

Vom 9. bis 11. Februar nahm Hun Sen an Treffen mit chinesischen Spitzenpolitikern, an der Eröffnungszeremonie des chinesisch-kambodschanischen Freundschaftsjahres und an der Eröffnungszeremonie des chinesisch-kambodschanischen Forums für Wirtschaft, Investitionen und Tourismus teil. Er nahm auch an der Unterzeichnung einer Reihe von Kooperationsdokumenten teil, die Bereiche wie Diplomatie, Wirtschaft und Handel, Entwicklungszusammenarbeit, landwirtschaftliche Produkte, Infrastruktur und Medien abdecken.