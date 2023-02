BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu den Visaerleichterungen:

"Die Entscheidung für eine Visaerleichterung ist ein Akt der Menschlichkeit, der Deutschland nicht überfordert. Sie enthält auch ein wichtiges Signal an die vielen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Kaum jemand unter ihnen, der keine Angehörigen oder Freunde hat, die betroffen sind. Mit dem Ja zu einer befristeten Aufnahme drückt die Bundesregierung aus: Ihr gehört dazu, wir stehen als Gesellschaft in dieser außergewöhnlichen Notsituation zusammen. Das verbindet über die Not hinaus."/al/DP/he