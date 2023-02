Im abgelaufenen Geschäftsjahr reichte die UmweltBank neue Darlehen in Höhe von 623 Mio. Euro aus. So stieg das Volumen der Umweltkredite im Bestand um rund 4,5 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro. Bei der Finanzierung von erneuerbaren Energien verzeichnete die grüne Bank wieder eine hohe Nachfrage. Bei privaten Baufinanzierungen verlief das Geschäft jedoch ab der zweiten Jahreshälfte verhalten. "Die gestiegenen Zinsen in Kombination mit hohen Kauf- und Baupreisen erschweren die Umsetzung vieler Projekte", kommentiert Goran Basic, Mitglied des Vorstands. Das Geschäft mit gewerblichen Immobilien zeigte sich 2022 hingegen robust.



Zinswende kurzfristig herausfordernd, mittel- und langfristig positiv

Die EZB hat 2022 die Zinswende eingeleitet und hält an ihrer restriktiven Geldpolitik fest. Kurzfristig sind Geschwindigkeit und Höhe der Zinsanhebungen für die Zinsmarge der UmweltBank herausfordernd. "Im Kreditgeschäft trifft ein hoher Bestand an Darlehen mit langfristiger Zinsbindung zu niedrigen Zinssätzen auf Spareinlagen mit kurzer Bindung und aktuell steigenden Zinssätzen", erklärt Heike Schmitz, Mitglied des Vorstands. Neue Darlehen und Prolongationen kann die Bank zu deutlich höheren Zinssätzen vergeben als noch vor einem Jahr, die Zinsmarge profitiert davon erst mittel- bis langfristig.

Neben der Kreditvergabe investiert die UmweltBank in Wind- und Solarparks sowie bezahlbaren und ökologischen Wohnraum. Damit baut die Bank sukzessive ein nachhaltiges und rentables Projektportfolio auf, dessen steigende Ausschüttungen in naher Zukunft einen deutlichen Beitrag zum Ergebnis liefern sollen. Daneben sind bei günstigen Marktbedingungen auch einzelne Projektverkäufe denkbar - und somit weitere attraktive Ergebnisbeiträge möglich.



UmweltSpektrum-Fonds auf Wachstumskurs



Die drei hauseigenen Fonds der Marke UmweltSpektrum verzeichneten per 31. Dezember 2022 ein Volumen von rund 131 Mio. Euro - und somit einen Zuwachs von 31 % im Jahresverlauf. "Die Entwicklung liegt deutlich unter den Erwartungen, die wir vor Ausbruch des Ukraine-Krieges formuliert hatten. Seitdem haben sich Anlegerinnen und Anleger mit Investments zurückgehalten", berichtet Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands, und ergänzt: "Der gute Jahresstart an den Börsen macht uns zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Fonds 2023 wieder deutlich anzieht". Auch im laufenden Geschäftsjahr investiert die UmweltBank weiter in die Bekanntheit der Fondsfamilie und feiert den dritten Geburtstag des Mischfonds UmweltSpektrum Mix.