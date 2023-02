Seit Jahresbeginn hat der S&P 500 fast sieben Prozent hinzugewonnen. Geht die Rallye weiter oder nicht? "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler mit einem Ausblick auf die siebte Kalenderwoche in 2023:

"In dieser Woche erwarten uns direkt am Dienstag die neuesten US-Inflationsdaten. Hier wird der Markt mit Argusaugen auf die Bestätigung der deflationären Phase achten. Zum Ende der Woche kommen dann am Donnerstag ein ganzer Schwung an Wirtschaftsdaten in den USA an die Öffentlichkeit, insbesondere Daten zum Hausbau und der Arbeitslosigkeit. Hier geht es um die Goldilocks-Zone, also die goldene Mitte. Zu gute Zahlen stellen die Aussicht auf eine laxere Geldpolitik der Notenbanken infrage, zu schlechte Zahlen wecken Rezessionsängste. Ideal dürften minimal schlechte, aber nicht zu schlechte Daten sein. Oberhalb liegt rund um die 4.200 Punkte eine mächtige Widerstandszone, an der der Markt gut noch einige Zeit arbeiten kann.", so Lars Wißler.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion