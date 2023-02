Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute keine wichtigen Termine zu sichten. Von daher mache ich bereits auf die Verbraucherpreise aus den USA am Dienstag aufmerksam, die 14.30 Uhr als "Zahl der Woche" die Börse beeinflussen dürften.

Auch in dieser Woche werden sicherlich Quartalszahlen eine relevante Rolle spielen, die ich für die ganze Woche bereits hier aufliste:

Mein Trading an der Wall Street setzte ich mit meinem Broker JFD um - komm gern ab Montag live hinzu:

Die Wall Street war uneinheitlich. Ein Plus im Dow Jones stand einem Minus im Nasdaq gegenüber:

Was lässt sich damit für die neue Woche ableiten?

Es konnte zwar kein Plustag mehr erreicht werden, die Minuszeichen hielten sich jedoch in "Grenzen", wie der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt hier sehr gut zeigt:

Diese Zone war uns aus der ganzen Woche bekannt, denn hier kam es immer wieder zu unterstützenden Käufen. Auch wenn der Freitag ein tieferes Tief markierte und damit auch das GAP darunter, welche noch vom FED-Meeting zurückgeblieben war etwas verkleinerte, hielt die Zone per Saldo und vor allem per Schlusskurs:

Der Freitag setzte die Konsolidierung im DAX weiter fort. Wir starteten bereits etwas schwächer und trafen damit sehr zügig auf die Supportbereich, die wir in der Morgenanalyse vom 10.02.2023 skizziert hatten:

DAX zum Wochenstart an Support, den wir aus der Vorwoche bereits kennen. Erste Trading-Ideen der Woche am 13.02.2023 findest Du hier.

DAX-Morgenanalyse DAX-Wochenstart an wichtiger Unterstützungszone

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer