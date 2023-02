Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.02.2023 um 8:05 Uhr fertiggestellt und am 13.02.2023 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

Die Analysten seien in ihren Schätzungen geringfügig vorsichtiger, sehen für die Aktie aber dennoch ein weiteres Kurspotenzial bis 62,30 Euro, auf dessen Basis sie das Urteil „Strong Buy“ bestätigen.

Auch für die Zukunft sei ein Ende dieser Entwicklung nicht absehbar. Das Unternehmen selbst, das seit Jahren mit einer ausgesprochenen Prognosetreue überzeuge, peile bis 2026/27 die nächste Gewinnverdopplung auf dann über 300 Cent je Aktie an.

Die ungeachtet der gesamtwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen erzielten Fortschritte fügen sich laut den Analysten nahtlos in die langjährige Erfolgsgeschichte von Mensch und Maschine ein. Dank der starken Marktposition, der innovativen Produkte und der exzellenten Unternehmensführung habe MuM in den letzten zehn Jahren den Rohertrag um knapp 10 Prozent p.a. und den Gewinn sogar mit einer CAGR von 22 Prozent gesteigert.

Mit diesen Zahlen habe Mensch und Maschine die im November erhöhten Prognosen am jeweils oberen Ende erreicht. Das treffe auch für die angekündigte Anhebung der Dividendenrendite zu, die sich auf 1,40 Euro je Aktie belaufen solle, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,7 Prozent entspreche.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Mensch und Maschine SE die im November erhöhten Prognosen am jeweils oberen Ende erreicht. SMC-Analyst Adam Jakubowski bleibt in seiner Einschätzung positiv und bei seinem Urteil „Strong Buy“ .

Mensch und Maschine: Erfolgreiche Entwicklung hält an

