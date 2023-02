VW-Dieselprozess wegen Elternzeit unterbrochen

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der Diesel-Strafprozess gegen vier zum Teil frühere Volkswagen -Führungskräfte ist vom Landgericht Braunschweig wegen Elternzeit eines Gerichtsmitglieds unterbrochen worden. Der Prozess solle am 18. April fortgesetzt werden, teilte das Landgericht am Montag in Braunschweig mit. Den vier vor Gericht stehenden Männern wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit Täuschungsprogrammen in der Abgassteuerung von Millionen Dieselautos vorgeworfen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sind noch Termine bis ins Jahr 2024 hinein angesetzt./eks/DP/men

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 128,7EUR gehandelt.