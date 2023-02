First Hydrogen veröffentlicht weitere Details des emissionsfreien Fahrzeugs der nächsten Generation

Vancouver, B.C., 13. Februar 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, neue Bilder der nächsten Fahrzeuggeneration des Unternehmens zu präsentieren. First Hydrogen arbeitet mit den weltweit tätigen Mobilitätsingenieuren der EDAG Group zusammen, um die zweite Generation von leichten Nutzfahrzeugen (LCV) zu entwickeln. Das Konzept der Generation II wurde nach dem Erfolg der Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV) der Generation I von First Hydrogen entwickelt, die sich derzeit in der Phase der Fahrleistungserfassung und -erprobung befinden. Die beiden LCV der Generation I des Unternehmens wurden 2022 als technischer Konzeptnachweis auf den Markt gebracht und haben das Interesse großer Flottenbetreiber geweckt. Die Mitglieder des britischen Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC), zu denen nationale Supermarktketten, Pannendienste, Versorgungsunternehmen und Paketzusteller gehören, führen in diesem Jahr Betriebsversuche durch.

Seitenansicht

Auf den neuesten Bildern ist die Silhouette des Transporters zu sehen, welche das klare, aerodynamische Design verdeutlicht. Die Bilder zeigen die charakteristischen Tagfahrlichter und vertikalen Rückleuchten von First Hydrogen, die die Sichtbarkeit in der Stadt gewährleisten und dem Fahrzeug eine wiedererkennbare Identität verleihen. Das skalierbare Design wurde für flexibel einsetzbare große Kastenwagen optimiert, die sich für Flotten in den Bereichen Lieferung, Pannenhilfe, Lebensmittel, Bau und Versorgung sowie im Gesundheitswesen eignen.

Front- und Heckansicht

Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 751,86 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2022-2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % wachsen. Neben Fortschritten und Investitionen in die Energie- und Automobilentwicklung durch Unternehmen mit unternehmerischer Voraussicht wie First Hydrogen wird das Wachstum durch Null-Emissions-Ziele, staatliche Anreizsysteme und Infrastrukturinvestitionen angekurbelt. Ziel von First Hydrogen ist der Markt für gewerbliche Transporter und leichte Nutzfahrzeuge, um die Umstellung von Flotten auf emissionsfreie Transportmittel zu unterstützen.