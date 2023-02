Water Ways Technologies kündigt Privatplatzierung an

10. Februar 2023 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet, gibt die Hinterlegung von Geldern für eine Privatplatzierung (das "Angebot") von bis zu 2.415.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD$ 0,13 (= 0,09 Euro) pro Einheit, für einen Bruttoerlös von bis zu 313.950 CAD$ (der "Bruttoerlös" = 216.000 Euro). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Kauf einer Stammaktie ist ein "Warrant"), wobei jeder Warrant in eine zusätzliche Stammaktie (eine "Warrant-Aktie" und, zusammen mit den Stammaktien und Warrants, die "Wertpapiere") zu einem Preis von 0,20 CAD$ für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum ausgeübt werden kann. Wenn nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Datum der endgültigen Genehmigung des Angebots durch die TSX Venture Exchange liegt (das "Abschlussdatum"), der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Stammaktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,26 CAD$ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants das Verfallsdatum der Warrants auf das Datum vorverlegen, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Zusammenhang mit dem Angebot eine in bar zu zahlende Vermittlungsgebühr von bis zu 8 % des Bruttoerlöses zahlen wird und wird an diese Vermittler eine Anzahl von Warrants ausgeben, die 8 % der verkauften Einheiten entspricht (die "Finder Warrants"). Jeder Finder Warrant kann gegen Zahlung von 0,13 CAD$ pro Finder Warrant in eine Einheit umgewandelt werden.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Einzahlung von Geldern in ein Treuhandkonto für eine Privatplatzierung (das "CD-Angebot") von bis zu 10 Einheiten (die "CD-Einheiten") zu einem Preis von 10.200 CAD$ (= 7.000 Euro) pro CD-Einheit (der "Zeichnungspreis") bekannt, was einen Bruttoerlös von bis zu 102.000 CAD$ (der "CD-Bruttoerlös" = 70.000 Euro) ergibt. Jede CD-Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (jeweils eine "Wandelschuldverschreibung") mit einem Nennwert von 10.200 CAD$ und 42.500 halben Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Optionsschein zum Kauf von Stammaktien, ein "CD-Warrant"), wobei jeder CD-Warrant in eine zusätzliche Stammaktie (eine "CD-Warrant-Aktie") ausübbar ist. Wenn das Unternehmen den Zeichnungspreis nicht bis zum Ende des Datums, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (das "Fälligkeitsdatum"), zurückzahlt, wird nur die Wandelschuldverschreibung um weitere 12 Monate verlängert (das "revidierte Fälligkeitsdatum") und das Unternehmen ist verpflichtet, eine in bar zu zahlende Strafe in Höhe von 10 % aller Beträge des Zeichnungspreises zu zahlen, die am Ende des Fälligkeitsdatums ausstehen und nicht zurückgezahlt wurden. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst, der vierteljährlich ausschließlich in bar zu zahlen ist (die "Zinsen").