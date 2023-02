Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat die Marke von 200 Millionen Abonnenten überschritten. Ende des vierten Quartals 2022 hatte das schwedische Unternehmen 205 Millionen zahlende Nutzer. Dadurch kamen innerhalb von drei Monaten zehn Millionen Abo-Kunden hinzu. Insgesamt stieg die Zahl der Nutzer in der kostenpflichtigen und kostenlosen Version von 456 Millionen Ende September 2022 auf 489 Millionen, wie Spotify am Dienstag, 31. Januar 2023, im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen mitteilte. Der Einstieg des aktivistischen Investors ValueAct Capital Partners bei Spotify begeisterte die Investoren des Musik-Streaming-Dienstes. Entgegen dem Trend des breiteren Marktes stieg die Aktie am Freitag, den 10. Februar, um 3,6 Prozent. Der neue Investor könnte dafür sorgen, dass die Gewinnschwelle früher erreicht wird und der Gewinn pro Aktie im Jahr 2024 höher ist.

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Markt wird härter, aber Spotify gelingt es, schwarze Zahlen zu schreiben. Schon für das Jahr 2024 ist ein Gewinn pro Aktie von 0,07 US-Dollar eingeplant. Der Aktienkurs bildet diese positive Entwicklung ab und hat die seit Mitte August 2022 gebildete Abwärtssequenz Ende Dezember durchbrochen. Mittlerweile hat der Kurs wieder das Ausgangslevel dieser Abwärtssequenz bei 125,16 US-Dollar erreicht. Dieses Niveau stellt einen Kernwiderstand dar und so verwundert es nicht, dass die Kursentwicklung der jüngsten Handelswoche in eine Seitwärtsentwicklung übergegangen ist. Die relative Stärke am vergangenen Freitag könnte zusätzliche Kursgewinne auslösen. Damit könnte der Kernwiderstand nachhaltig überwunden werden und der weitere Weg zum nächsten Widerstand bei 160,02 US-Dollar wäre frei. Dabei hat es charttechnisch seit 8. September 2022 nicht gut für die Aktie von Spotify ausgesehen, nachdem überhaupt Neuland in Sachen Aktienbewertung beschritten wurde. Noch nie notierte die Spotify-Aktie niedriger als am 4. November am Level von 69,29 US-Dollar. In der Spitze verlor der Aktienkurs gut 80 Prozent seines Wertes.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: