Berliner CDU-Spitzenkandidat Wegner kündigt baldige Sondierungsgespräche an

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg der CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin will Spitzenkandidat Kai Wegner SPD und Grüne bereits an diesem Montagabend zu Sondierungsgesprächen einladen. Ziel sei es, Gespräche noch in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen, sagte Wegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt ist nicht die Zeit für Taktierer, jetzt ist die Zeit für Macher."

