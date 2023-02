Nach Abschüssen unbekannter Flugobjekte - London prüft Sicherheit

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons sowie weiterer unbekannter Flugobjekte über den USA und Kanada will Großbritannien die Sicherheit seines Luftraums überprüfen. "Das Vereinigte Königreich und seine Alliierten werden bewerten, was diese Eingriffe in den Luftraum für unsere Sicherheit bedeuten", sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Sonntagabend. "Diese Entwicklung ist ein weiteres Zeichen dafür, wie sich das globale Bedrohungsbild zum Schlechteren verändert."

Das US-Militär hatte am Sonntag (Ortszeit) über dem Huronsee im Bundesstaat Michigan ein weiteres nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschossen. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten./bvi/DP/men