Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag verhalten freundlich in die neue Woche gestartet. Um 9:30 Uhr standen rund 15.340 Punkte auf der Tafel im Frankfurter Börsensaal, 0,2 Prozent mehr als bei Freitagsschluss.Papiere von Airbus, Adidas und Daimler Truck legten um ein Prozent zu, etwas deutlichere Kursverluste gabe es dagegen bei Siemens Health, Vonovia und Porsche. "Die Konkurrenz für Aktien schläft in diesen Tagen nicht", kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets das Marktgeschehen. Der Geldmarkt biete europäischen Anlegern rund 2,4 Prozent Zinsen pro Jahr: "Diese Rendite ist Anlegern sicher, da ist die Versuchung hoch, nach einem Plus von mehr als 30 Prozent im Deutschen Aktienindex seit Oktober mal Gewinne mitzunehmen."Aus technischer Sicht böten im Dax jetzt die 14.900 Punkte eine gute Orientierung. "Dieses Kursniveau zu halten, bewahrt die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung bis zum Allzeithoch. Darunter zu fallen, würde die Trendwendeformation aus dem Jahr 2022 wieder aktivieren", sagte Stanzl.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0669 US-Dollar (-0,07 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9373 Euro zu haben.