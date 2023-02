Teilzeitquote bei Lehrkräften im Schuljahr 2021/2022 bei knapp 41 %

WIESBADEN (ots) -



- Lehrerinnen arbeiten mehr als doppelt so häufig in Teilzeit wie ihre

männlichen Kollegen

- Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte ist 50 Jahre und älter

- Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in Lehramtsstudiengängen

rückläufig



Angesichts des steigenden Lehrkräftebedarfs an Schulen wird häufig auch über den

Beschäftigungsumfang von Lehrerinnen und Lehrern diskutiert. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren im Schuljahr 2021/2022 rund

709 000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland tätig - 40,6 %

davon in Teilzeit. Damit lag die Teilzeitquote bei Lehrkräften auf dem höchsten

Stand der vergangenen zehn Jahre. Besonders Frauen reduzieren häufig ihre

Arbeitszeit: Im Schuljahr 2021/2022 war die Teilzeitquote bei Lehrerinnen (48,2

%) mehr als doppelt so hoch wie bei Lehrern (20,1 %).