11880 Solutions AG verlängert Partnerschaft mit Microsoft / Angebot für Suchmaschinenwerbung wird weiter ausgebaut

Essen (ots) - Die 11880 Solutions AG hat die langjährige Partnerschaft mit

Microsoft Advertising jetzt um mindestens ein weiteres Jahr verlängert. 11880

Solutions AG zählt als Elite Channel Partner zu den größten Microsoft

Advertising Partnern in Deutschland. Gemeinsames Ziel ist es, die Vermarktung

von Werbeprodukten der Suchmaschine Bing mit speziellen Webinar-Reihen und

Kunden-Events zukünftig weiter auszubauen.



"In unserem Online-Vermarktungsangebot für KMU ist Suchmaschinenwerbung ein

wichtiger Baustein, den unsere Kunden seit vielen Jahren sehr schätzen. Daher

freuen wir uns, dass wir die Partnerschaft mit Microsoft Advertising für

mindestens ein Jahr verlängert haben", erläutert Christian Maar,

Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "In diesem Jahr werden wir

gemeinsam mit Microsoft Advertising noch weitere Angebote für unsere Kunden

integrieren, um ihre Online-Präsenz weiter zu optimieren.