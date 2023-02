13.02.2023 - Der Börsenstart in 2023 ist gelungen. Nachdem in 2022 von der Mehrzahl der Analysten eine Hiobsbotschaft nach der nächsten insbesondere für das erste Börsenhalbjahr 2023 vorausgesagt wurde, sind die Börsen weltweit gut gestartet. Der DAX hat sich zum Jahresbeginn so rasant entwickelt wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Ein Blick in die Historie zeigt, dass dies durchaus ein positives Signal für die Marktentwicklung sein kann. Der Dax ist im Januar um 8,65% gestiegen und eine alte „Börsenweisheit" (oder auch Aberglaube) lautet: Wie der Januar so das Jahr. Banken und Fondsgesellschaften erwarten allerdings eher eine Seitwärtsbewegung. Schließlich sind die durchschnittlich für 2023 vorhergesagten Jahresschlussstände von 15250 Dax-Punkten bereits erreicht worden.

Positive Reaktionen der Börse auf die geringer als erwartet angestiegenen Verbraucherpreise ( 8,5% gegenüber Vorjahr im Januar, statt 8,9% wie prognostiziert) und die erwartungsgemäße Anhebung des Leitzinses um 0,5% auf 3,0% waren Anfang Februar gut zu beobachten.

Bzgl. der Weltwirtschaft hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose im laufenden Jahr leicht von 2,7% auf 2,9% angehoben. Das liege nicht zuletzt an den Entwicklungen in China, dessen Abkehr von der Null­Covid-Strategie den Weg zu einer Erholung der weltweiten wirtschaftlichen Lage ebnen könne, heißt es in dem Bericht. Nach wie vor liegt das globale Wachstum im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahrzehnten unter dem „historischen Durchschnitt". Für China wurde die Konjunkturprognose von 4,4% auf 5,2% angehoben. Für eine positive wirtschaftliche Entwicklung in China spricht auch, dass die Chinesen 3 Jahre lang aufgrund Corona kaum Gelegenheit hatten, zu konsumieren und insofern Geld gespart haben, das erst jetzt wieder in den Wirtschaftskreislauf fließt. Die Weltwirtschaft wird die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die weiterhin hohe Inflation demnach etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Insgesamt gebe es „positive Überraschungen" in zahlreichen Volkswirtschaften, so der IWF. Die Experten erwarten in diesem Jahr kein Abrutschen der Weltwirtschaft in die Rezession - ein Szenario, das die Ökonomen im Herbst nicht ausgeschlossen hatten.

IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas zufolge könnte die aktuelle Prognose sogar einen „Wendepunkt" darstellen und das Wachstum seinen Tiefpunkt erreicht haben, während die Inflation zurückgehe. Für das Jahr 2024 prognostiziert der IWF eine Beschleunigung des globalen Wachstums auf 3,1%, was jedoch leicht unter der Prognose vom Oktober liegt. Es wird befürchtet, dass die Auswirkungen der drastischen Zinserhöhungen der Zentralbanken die Nachfrage bremsen. Entgegen der negativen Oktober-Prognosen vertritt der IWF jetzt aber die Auffassung, dass Deutschland und Italien 2023 eine Rezession vermeiden können. Damit wird der Eurozone nun eine Wachstumsprognose von 0,70% gestellt (statt 0,50% im Oktober). Im vergangenen Jahr war die Wirtschaft der Eurozone noch um 3,5% gewachsen.



Laut Währungsfonds hat sich Europa schneller als erwartet an die höheren Energiekosten angepasst und eine Entspannung bei den Preisen - vor allem für Gas - habe der Region geholfen. Insgesamt erweise sich Europa angesichts der Auswirkungen des Ukraine Krieges „widerstandsfähiger als erwartet". Großbritannien ist die einzige große, fortgeschrittene Volkswirtschaft, für die der IWF in diesem Jahr eine Rezession vorhersagt. Der Währungsfonds erwartet hier einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,6%, da die Haushalte mit steigenden Lebenshaltungskosten, einschließlich Energie und Hypotheken, zu kämpfen haben ...





