Leitfaden für erfolgreiche und produktive Online-Meetings (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Das flexible Arbeiten hat in den letzten Jahren einen rasanten

Wandel erfahren. Die Möglichkeiten, von überall aus zu arbeiten, sind durch den

technologischen Fortschritt und die Digitalisierung der Arbeitswelt enorm

gestiegen. Ob aus dem Büro, von zu Hause aus im Homeoffice oder unterwegs -

moderne Arbeitsformen ermöglichen es uns, jederzeit und überall virtuell

zusammenzuarbeiten. Idealerweise treffen Sie Ihre Kolleg:innen nicht nur für

einzelne Meetings, sondern sind dauerhaft im virtuellen Office mit Ihrem Team

verbunden (https://www.presseportal.de/pm/142050/5404175) . Der gemeinsame

virtuelle Büroalltag stärkt den Zusammenhalt und beugt der Gefahr vor, im

Homeoffice den Kontakt zu den Kolleg:innen zu verlieren

(https://www.presseportal.de/pm/142050/5398776) . Wollen Sie ein Meeting - auch

mit externen - Teilnehmer:innen abhalten, helfen gewisse Methodiken bei der

Gestaltung eines erfolgreichen und produktiven Ablaufs. Welche Punkte Sie bei

der Vorbereitung und Organisation beachten sollten, stellen wir Ihnen in einem

kurzen Leitfaden vor.



Die Vorbereitung





Überlegen und notieren Sie sich vorab, welches Ziel Sie in Ihrem Meetingerreichen möchten. Im nächsten Schritt wählen Sie die Kolleginnen und Kollegenaus, für die die geplanten Themen relevant sind. Stellen Sie sicher, dass alleTeilnehmer:innen über die erforderlichen Tools und Technologien verfügen, um amOnline-Meeting teilzunehmen. Muss eine Software installiert werden? Haben alleTeilnehmer:innen einen Einladungslink erhalten?Stellen Sie eine klare Agenda mit allen zu besprechenden Themen auf und teilenSie diese, beispielweise durch einen Kalendereintrag, vorab mit allenTeilnehmer:innen. Verteilen Sie für sich die verfügbare Zeit sinnvoll auf dieverschiedenen Agenda-Punkte. Planen Sie dabei genügend Pausen und Zeit ein,damit alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit haben, ihre Gedanken und Ideen zuäußern. Genauso wie persönliche Besprechungen sollten auch virtuelle MeetingsGelegenheiten für informelle Gespräche abseits der Agenda bieten.Überprüfen Sie kurz vor dem Online-Meeting, ob alle technischen Gerätefunktionieren und stellen Sie sicher, dass Sie eine stabile Internetverbindunghaben. Insbesondere eine gute und zuverlässige Audio- und Videoqualitätbeeinflussen maßgeblich die Produktivität des Meetings. Es empfiehlt sich,Headsets oder Earpods statt der integrierten Mikrofone in Laptops zu nutzen. Istdies nicht möglich, aktivieren Sie die Echo- und Geräuschunterdrückung, umStörgeräusche zu vermeiden.Während des MeetingsStellen Sie sicher, dass sich alle Teilnehmer:innen aktiv am Gespräch beteiligenkönnen. Gestalten Sie das Meeting effektiv, indem Sie die Agenda einhalten, alleTeilnehmer:innen einbeziehen und jeden Beitrag schätzen. Vermeiden Sie es, dasMeeting zu dominieren oder die Diskussion zu unterbrechen. Greifen Siegegebenenfalls moderierend ein, falls einer der Teilnehmenden das Meetingdominiert. Unterstützen Sie die Teilnehmer:innen dabei, Entscheidungen zutreffen und stellen Sie sicher, dass diese auch dokumentiert werden. Nutzen Siedie Möglichkeiten Ihrer Videokonferenzsoftware optimal aus. Lassen Sie IhreKamera eingeschaltet, da Augenkontakt ein wichtiger Bestandteilzwischenmenschlicher Verbindung und Kommunikation ist. Zudem können Sie durchMimik und Gestik Ihre Aussagen unterstreichen. Motivieren Sie auch die anderenTeilnehmenden, ihre Kamera zu aktivieren. Nutzen Sie Funktionen wie einvirtuelles Whiteboard oder Bildschirmübertragungen, um Inhalte zu visualisierenund zu zeigen. Den Bildschirm teilen, gemeinsam an Projekten arbeiten,miteinander reden - das alles wirkt einer aufkommenden Videokonferenz-Müdigkeit(https://www.presseportal.de/pm/142050/4769653) entgegen und fördert dieInteraktion unter den Teilnehmer:innen.Die NachbereitungNehmen Sie sich die Zeit, um das Meeting auszuwerten und sicherzustellen, dassalle Ergebnisse und Entscheidungen dokumentiert sind. EinigeVideokonferenzplattformen wie beispielsweise alfaview bieten eineLive-Protokollierung an. Diese können Sie nach dem Meeting als Gedächtnisstützenutzen. Bei Bedarf können Sie das Ergebnisprotokoll den Teilnehmer:innen desOnline-Meetings zur Verfügung stellen, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.