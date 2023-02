Microsoft kündigte vergangene Woche an, dass seine Suchmaschine Bing zum Teil auf der KI-Technologie ChatGPT basieren werde. Google kündigte ebenfalls den ChatGPT-Konkurrenten Bard an.

ChatGPT wurde von der US-Firma OpenAI entwickelt. Im vergangenen Monat kündigte Microsoft eine Investition von zehn Milliarden US-Dollar in OpenAI an. Seitdem arbeitet der Big Player eng mit dem Startup zusammen, um Produkte mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln. ChatGPT wird als die am schnellsten wachsende Verbraucher-App in der Geschichte eingestuft.

Interessiert an US-Aktien? Welche Mega-Trends an der Börse dieses Jahr einschlagen werden und welche Aktien zu den Highflyern in 2023 gehören könnten, lesen Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted. Die Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl präsentieren Ihnen darin gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion