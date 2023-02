Auch Berlins Linken-Landeschefin Katina Schubert sieht einzig in der Fortsetzung Rot-Grün-Rot eine stabile Koalition. "SPD und CDU wäre irgendwie eine Notgemeinschaft, die genauso katastrophal enden würde wie die letzte rot-schwarze Koalition, die wir in Berlin hatten", sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz der Wahlschlappe für die SPD hofft Regierungschefin Franziska Giffey auf eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken. "Wenn die SPD in der Lage ist, eine starke Regierung anzuführen, dann ist das für uns ein Punkt, den wir nicht einfach zur Seite schieben können", sagte Giffey im RBB-Inforadio. Rückendeckung dafür gab es von SPD-Chef Lars Klingbeil: Giffey habe bislang viel angepackt, sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Und sie ist auch die richtige dafür, das weiter zu tun."

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg der CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin drückt Spitzenkandidat Kai Wegner aufs Tempo. SPD und Grüne will er am Montagabend zu Sondierungsgesprächen einladen. Ziel sei es, Gespräche noch in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen, sagte Wegner am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt ist nicht die Zeit für Taktierer, jetzt ist die Zeit für Macher." Unterdessen hoffen die bisherigen Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke auf eine Fortsetzung ihres Bündnisses.

