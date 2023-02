US-Inflationsdaten sorgen für Zurückhaltung

Noch ist die Börsenwelt in Ordnung: Die Inflation kommt zurück und die Wirtschaft zeigt weder Anzeichen einer Überhitzung noch einer Rezession. Es ist das berühmte Goldlöckchen-Szenario für den Aktienmarkt und damit auch die Erklärung dafür, warum der Aufwärtstrend intakt ist. Und auch wenn zahlreiche Indikatoren für eine Korrektur sprechen, bleibt es bislang bei einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Auch weil keiner der Akteure morgen auf dem falschen Fuß erwischt werden will, wenn die Verbraucherpreise in den USA über die Ticker laufen werden.

Weitere Rückgänge in der Gesamt-, aber auch für die Geldpolitik relevanteren Kernrate werden erwartet. Bestätigt sich der Abwärtstrend an der Preisfront, wäre dies nach den Nachrichten von einem boomenden US-Arbeitsmarkt im Januar durchaus ein Faktor, der die Sorgenfalten der Fed und damit auch der Anleger noch etwas kleiner werden lassen könnte. Kommen die Zahlen stärker als erwartet rein, dürfte vor allem die Wall Street wieder den Rückwärtsgang einlegen, denn hier haben die Indizes in der vergangenen Woche ihren Aufwärtstrend zunächst einmal verlassen. Am Donnerstag folgen dann die Erzeugerpreise.

Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, spricht sich öffentlich für weitere Zinserhöhungen in der Eurozone aus. Zum einen sei die Inflation immer noch zu hoch und die Öffnung Chinas oder auch nur ein leichtes Ansteigen der Energiepreise könne die Effekte der letzten Zinserhöhungen verpuffen lassen. Seiner Ansicht haben die hohen Inflationsraten für die hoch verschuldeten Länder wie Italien deutlich schlimmere Folgen als höhere Finanzierungskosten aufgrund steigender Zinsen. Die Europäische Zentralbank dürfte sich in ihrem Kurs also zumindest von dieser Seite bestätigt sehen, auch wenn ein Banker als Profiteur steigender Zinsen durchaus einem kleinen Interessenskonflikt ausgesetzt ist.