PEKING/WASHINGTON/TAIPEH (dpa-AFX) - Das Mysterium am Himmel über Nordamerika wird immer größer: Seit dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor gut einer Woche hat das US-Militär nunmehr drei weitere, nicht identifizierte Flugobjekte zerstört. Zuletzt holte am Sonntag ein Kampfjet vom Typ F-16 einen Flugkörper über dem Huronsee im US-Bundesstaat Michigan vom Himmel, wie das Pentagon in Washington mitteilte. Herkunft und Ziel des Objektes blieben unklar. Die Untersuchung der Trümmer soll Aufschluss geben.

Seit Tagen geben ominöse Flugobjekte über Nordamerika den USA und der Welt neue Rätsel auf - und sorgen für Unruhe. China will aber nicht mehr länger als Schuldiger angeprangert werden und drehte den Spieß am Montag um: Das Außenministerium in Peking warf den USA seinerseits vor, im vergangenen Jahr selbst mehr als zehn Mal "illegal" Ballons in großer Höhe über China fliegen gelassen zu haben. Die USA sollten aufhören, "andere Länder zu verunglimpfen und Konfrontation anzufachen", sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin. Es komme ziemlich häufig vor, dass US-Ballons über andere Länder flögen. Doch sagte der Sprecher nicht, auf welche Art von Ballons er sich bezog - ob für Spionage oder schlicht zur Wetterbeobachtung.

In das Puzzle passte ein Bericht der "Financial Times" vom Montag, wonach Dutzende chinesischer "Militärballons" in den vergangenen Jahren auch in Taiwans Luftraum eingedrungen seien - viel mehr als bisher bekannt. "Sie kommen sehr häufig, der letzte erst vor ein paar Wochen", sagte ein hoher Beamter. Eine andere Person ergänzte, solche Überflüge habe es durchschnittlich einmal im Monat gegeben.

Bei dem jüngsten Zwischenfall über den USA habe das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad das Flugobjekt am Sonntagmorgen entdeckt und es visuell sowie per Radar verfolgt, berichtete das Pentagon. Es sei in etwa sechs Kilometern Höhe unterwegs gewesen. Flugbahn und Höhe hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das Objekt eine Gefahr für die zivile Luftfahrt sein könnte. Auch potenzielle Überwachungsmöglichkeiten des Objekts hätten ein Risiko dargestellt. US-Präsident Joe Biden habe daher die Anweisung zum Abschuss gegeben.