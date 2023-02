Short oder Long? Silberpreis steht vor Entscheidung!

Um mehr als ein Drittel ging es für den Silberpreis im vierten Quartal 2022 aufwärts. Dieser fulminanten Rallye schloss sich im Januar der Handel in einer engen Seitwärts-Range an – mit Tendenz nach oben! Doch diese Phase scheint vorbei zu sein, denn die Ausbruchsversuche über die Marke von 24,50 US-Dollar hinaus sind gescheitert. Als der Goldpreis dann vor zehn Tagen die Grätsche machte, ging auch den Silberbullen die Luft aus.

Abwärts mit dem Goldpreis?

Einige deutsche Börsenbriefe haben in den vergangenen Tagen bereits dazu geraten, wieder Long zu gehen. Sie glauben, dass der Silberpreis auf dem aktuellen Niveau drehen könnte. Da raten wir zur Vorsicht, denn Silber ist charttechnisch noch nicht wieder über dem Berg. Hinzu kommt: Der Goldpreis hat technisch gesehen viel Luft nach unten. Kommt es beim großen Bruder zu einer zweiten Verkaufswelle, dann kann sich Silber dem nicht wirklich entziehen. Bisher hat Silber rund 11 Prozent vom Verlaufshoch verloren und bleibt in der Korrekturphase.

Geben die US-Inflationsdaten Silber doch noch den nötigen Rückenwind?

Unseres Erachtens könnte es noch einen Schnaps tiefer bis in den Bereich von 20/21 US-Dollar gehen. Dann aber sollte Schluss sein. Eine Möglichkeit zu einer direkten Wende gibt es aber auch. Morgen werden die Januar-Inflationszahlen für die USA veröffentlicht. Sollten die unter den erwarteten 6,4 Prozent liegen, könnte das den Markt glauben lassen, dass die Federal Reserve wirklich bald am Ende der Zinssteigerungen ist und der Dollar weiter an Wert verliert. Das wäre positiv für Silber, aber darauf zu spekulieren ist wie im Casino auf Schwarz oder Rot zu setzen.

GR Silver Mining: Silber-Aktie mit niedriger Bewertung

Von diesem Gambling raten wir natürlich ab. Besser ist es, die niedrigen Bewertungen bei vielen Silber-Explorern zu nutzen. So steht bei der Aktie von GR Silver Mining in den kommenden Wochen die erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das HAuptprojekt Plomosas in Mexiko auf der Agenda. Darin werden Anleger einen ersten Überblick auf den geplanten Mining-Betrieb mit Angaben zu potentiellen Einnahmen sowie Betriebs- und Investitionskosten erhalten. Nach der PEA dürfte GR Silver Mining zudem die nächsten Ressourcenschätzung für Plomosas vorlegen. Für Newsflow wird also gesorgt sein.