Am Frankfurter Flughafen sind die Passagierzahlen nach dem zweiten Corona-Winter kräftig gestiegen, Fraport zählte knapp 3,7 Mio. Fluggäste und damit 65,5 % mehr als noch ein Jahr zuvor. Trotzdem beläuft sich der Rückstand von vor Corona noch auf 21,3 %. Im Cargo-Geschäft verbuchte der Frankfurter Flughafen im Januar einen deutlichen Rückgang. So wurden 138.457 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen, dies entspricht einem Rückgang von 19,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im Trendwendemodus

Die bisherigen Abschläge halten sich bei Fraport relativ in Grenzen, Abschläge auf das favorisierte Kaufniveau um 47,50 Euro können erst unterhalb eines Niveaus von mindestens 50,72 Euro abgeleitet werden. Gelingt es in diesem Bereich anschließend eine Stabilisierung herbeizuführen, könnte aus der Ausdehnung der ersten drei Wellen eine fünfte entspringen und würde anschließend Kurspotenzial an 60,00 Euro und womöglich noch 61,22 Euro freisetzen. Über entsprechende Scheine könnte man hierauf setzen. Geht es dagegen unter den EMA 200 sowie 45,00 Euro abwärts, würden unmittelbare Abschlagsrisiken auf 42,81 und darunter sogar 40,70 Euro in der Fraport-Aktie drohen.

Fraport AG (Tageschart in Euro) Tendenz: