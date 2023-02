FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine klaren Verluste vom Freitag abgeschüttelt und ist mit leichten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Am späten Vormittag notierte der Dax 0,24 Prozent höher bei 15 344,90 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 1,4 Prozent verloren und eine negative Wochenbilanz verbucht. Der MDax gewann am Montag 0,38 Prozent auf 28 501,55 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,5 Prozent.

Der Fokus richtet sich bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag. Sie dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativierte Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verwies auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.