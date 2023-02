PENNY baut Bio-Sortiment weiter aus Kooperation mit Naturland / Bio-Nachfrage wächst stark - Bekenntnis zum heimischen Landbau - Ökogedanken stützen (FOTO)

Köln (ots) - PENNY konnte im vergangenen Jahr seinen Bio-Umsatz über alle

Warengruppen hinweg um mehr als zehn Prozent steigern. Aktuell führt PENNY unter

der Eigenmarke Naturgut rund 300 Bio-Artikel im Sortiment, das Gros stammt aus

heimischer Produktion. Mit der heute (13.02.) verkündeten Kooperation mit

Naturland baut PENNY sein Bio-Angebot nicht nur aus, der Discounter untermauert

damit auch sein Bekenntnis zum Ökolandbau in Deutschland. Den Auftakt macht die

Naturland-zertifizierte Haferkleie.



"Wir sehen aktuell zwei Tendenzen. Zum einen ist die Nachfrage nach

Bio-Produkten ungebrochen, trotz der auf breiter Front steigenden

Lebenshaltungskosten. Zum anderen nimmt dabei aber auch die Preissensibilität

der Kundinnen und Kunden zu. Mit unserer soeben geschlossenen Kooperation mit

Naturland setzen wir gezielt ein Zeichen, dass wir mit unseren rund 2.200

PENNY-Märkten den heimischen Bio-Gedanken weitertragen wollen. Es darf nicht

dazu kommen, dass der Trend zur Umstellung auf Bio an Fahrt verliert oder sich

gar umkehrt", so Philipp Stiehler, Geschäftsführer REWE Group Buying. PENNY wird

sein Bio-Sortiment in den kommenden Jahren systematisch weiter ausbauen. In der

Kundenwahrnehmung ist heimisches Bio die Synthese der drei Trends: regional,

saisonal und - so weit als möglich - unverpackt.