Stabile Umsätze, nachhaltige Mieten, hohe Standortloyalität: Nahversorgungsimmobilien; Bildnachweis: Habona Invest

Tipp: Investments abseits des Mainstreams

Die Preisvorstellungen von Verkaufs- und Kaufinteressenten von Immobilien gehen insbesondere in den Großstädten aktuell weit auseinander. Ein Grund dafür, warum das Transaktionsvolumen in allen Immobilienklassen erheblich zurückgegangen ist. Zudem haben die unverändert hohen Immobilienpreise in den deutschen Ballungsräumen die Renditen vielerorts unter die Finanzierungszinsen fallen lassen. Eine Situation, die nur durch eine deutliche Korrektur des Preisniveaus aufgelöst werden könnte. Vergleichsweise freundlich stellt sich dagegen die Lage außerhalb der Investmenthochburgen dar, wo das Preisniveau nicht zuletzt wegen der fehlenden Nachfrage institutioneller Anleger grundsätzlich niedriger liegt.

In der Assetklasse Nahversorgung profitieren Anleger ganz besonders aus der Kombination von hoher Immobilienstabilität und vernünftigen Preisen. Nahversorgungsimmobilien weisen die bonitätsstärksten Mieter und die längsten Mietvertragslaufzeiten auf, die im Einzelhandel zu finden sind. Da außerhalb der Metropolen nicht weniger und nicht schlechter gegessen und getrunken wird, die Mietbelastungen aber deutlich geringer sind, ergeben sich auch für die Betreiber von Lebensmittelmärkten an dezentralen Orten besonders günstige Rahmenbedingungen.

Mit Rewe, Aldi & Co. der Inflation begegnen

Mit ihrer Preissetzungsmacht geben Edeka, Lidl & Co. zudem gestiegene Kosten an die Verbraucher weiter und haben so auch 2022 wieder Rekordumsätze erreicht. Die Immobilie partizipiert wiederum über indexierte Mietverträge von wachsenden Erträgen. Das Verhältnis von Vermieter und Mieter ist insofern als überaus fair und langfristig anzusehen. Investoren, die dezentral in vermietete Supermärkte investieren, profitieren folglich von attraktiven Ausschüttungen und stabilen Immobilienanlagen.

Die Habona Invest ermöglicht Anlegern seit über 10 Jahren eine Teilhabe an dieser interessanten Assetklasse. Privatinvestoren erfreuen sich fortwährend an den Erfolgen der Habona-Nahversorgungsfonds, ob in Form einer unternehmerischen Beteiligung an einem geschlossenen AIF oder durch den Erwerb von Anteilen an dem offenen Immobilienfonds. Insbesondere bei längeren Haltedauern oder in einem volatilen Marktumfeld wie jetzt zeigen konjunkturunabhängige Investments ihre Stärken und bringen Ruhe ins Depot.

Habona kauft Edeka-Märkte in Bayern

Nicht nur Privatanlegern, auch institutionellen Investoren ermöglicht Habona den Einstieg in attraktive Immobilieninvestments abseits des Mainstreams. Aktuelle Ankäufe gingen an einen für die Deka aufgelegten offenen Immobilien-Spezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger 02“, und zwar Edeka-Märkte in Passau und Kirchseeon (Bayern). Zum Preis von rund 26 Millionen Euro wurde als Portfolio-Deal eine langfristig verpachtete Mietfläche mit insgesamt 6.800 Quadratmetern erworben. Verkäuferin war die auf die Errichtung von Nahversorgungsimmobilien spezialisierte Küblböck Gruppe.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.