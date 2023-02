PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag leicht zugelegt. Allerdings handele es sich nur um eine kleine Erholungsbewegung nach dem Rücksetzer an den Aktienmärkten am Freitag, hieß es. Die Anleger blieben insgesamt eher vorsichtig, da "keiner der Akteure morgen auf dem falschen Fuß erwischt werden will, wenn die Verbraucherpreise in den USA über die Ticker laufen werden", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Die Bekanntgabe der US-Inflationsdaten für Januar am Dienstag gilt unter Börsianern als das wichtigste Ereignis in dieser Woche. Erwartet wird, dass sie die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativierte Commerzbank -Analyst Christoph Balz unter Verweis auf den neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.