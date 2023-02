Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt Barrick Gold (NYSE GOLD / WKN 870450) hat seine nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven 2022 um 10% auf 76 Mio. Unzen des gelben Metalls gesteigert. Dabei konnte man einen ungefähr gleichbleibenden Goldgehalt verzeichnen.



Australische Goldmine; Quelle: Depositphotos

Dem kanadischen Konzern zufolge liegen die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven jetzt, einen Goldpreis von 1.300 USD pro Unze angesetzt, bei 76 Mio. Unzen mit durchschnittlich 1,67 g/t Gold nach 69 Mio. Unzen bei 1,71 g/t Gold mit einem angenommenen Goldpreis von 1.200 USD pro Unze im Vorjahr.

Wie es weiter hieß, trugen vor allem die Pueblo Viejo-Mine in der Dominikanischen Republik sowie die Regionen Afrika und Naher Osten dazu bei, dass Barrick nun das zweite Jahr in Folge seine Goldreserven so stark steigern konnte, dass der Abbau mehr als ausgeglichen werden konnte.

Zudem, erklärte das Unternehmen weiter, führte die erfolgreiche Exploration auf den Minen Lumwana und Jabal Sayid dazu, dass die anrechenbaren Kupferreserven (nachgewiesen und wahrscheinlich) um 640 Mio. Pfund stiegen, obwohl der angenommen Reservenpreis auf 3,00 USD pro Pfund Kupfer erhöht wurde.

So ersetzte der Konzern 103% des jährlichen globalen Abbaus bei gleichbleibender Qualität, wodurch die zurechenbaren nachgewiesenen und wahrscheinlichen Kupferreserven von 12 Mrd. Pfund bei 0,38% gehalten werden konnten.

Hinzu kommt, dass Barrick darlegte, dass die gesamten zurechenbaren Goldressourcen im Vergleich zu 2021 um fast 10% stiegen und die gesamten zurechenbaren Kupferressourcen gegenüber dem Vorjahr um 124% zulegten – jeweils abzüglich des jährlichen Abbaus.

Die anrechenbaren gemessenen und angezeigten Goldressourcen des Unternehmens (einschließlich der Reserven) lagen 2022 damit bei auf 180 Millionen Unzen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,07 g/t, wobei weitere 42 Millionen Unzen mit einem Gehalt von 0,8 g/t in der Kategorie geschlussfolgert liegen. Die anrechenbaren gemessenen und angezeigten Kupferressourcen (einschließlich der Reserven) belaufen sich für 2022 auf 44 Milliarden Pfund mit durchschnittlich 0,39% Kupfer, wobei weitere 15 Milliarden Pfund mit 0,4 % unter die Kategorie geschlussfolgerte Ressourcen fallen.

