Dreh- und Angelpunkt ist ein Rekordauftragsbestand von sage und schreibe 102 Milliarden Euro. Eine gute Vorlage für das Aktionärstreffen, das am Donnerstag über die Bühne ging. Die Veranstaltung war rein virtuell. Das löste nicht überall Beifall aus, doch die Münchener möchten daran festhalten, sie sehen sich auf dem Weg zum Digitalkonzern. Siemens möchte immer mehr Geld mit Software und IT sowie Industrieautomatisierung verdienen.

Der Umsatz des DAX-Schwergewichts stieg in den Monaten von Oktober bis Dezember um 8% auf 18,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte unerwartet um 9% auf 2,7 Milliarden. Beim Gewinn hatten Analysten eher mit einer Stagnation gerechnet. Die prallgefüllten Auftragsbücher stimmen den Vorstand optimistisch, der kurzerhand die Planung anhebt. Die Industrieikone stellt nunmehr ein Wachstum der Erlöse zwischen 7 und 10% in Aussicht (bisher 6 bis 9). Der Gewinn je Aktie soll in einer Range zwischen 8,90 und 9,40 Euro (zuvor 8,70 bis 9,20) landen.