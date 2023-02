Seite 2 ► Seite 1 von 3

Essen (ots) - Die bundesweit tätige KÖTTER Unternehmensgruppe hat daszurückliegende Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum abgeschlossen. DasFamilienunternehmen bestätigte damit erneut seine Leistungsstärke in einemäußerst schwierigen gesamtkonjunkturellen Umfeld, das maßgeblich durch dietiefgreifende Wirtschafts- und Energiekrise in Folge des russischen Kriegesgegen die Ukraine geprägt wurde. Der Gruppenumsatz mit einem organischenWachstum von zwei Prozent stieg auf 601 Millionen Euro."Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis, mit dem unsere Gruppe unter größtenHerausforderungen Kurs halten konnte", sagte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter."Sicheres Fundament sind die Branchen- und Dienstleistungs-Diversifizierung, dieoperative Stärke unserer Standorte und Beschäftigten sowie die immer umfassendervon Digitalisierung und Nachhaltigkeit geprägten ganzheitlichenBranchenlösungen." Trotz dieses zufriedenstellenden Verlaufs besteht mit Blickauf das aktuelle Geschäftsjahr "kein Grund zu Euphorie oder gar übertriebenenWachstumserwartungen", betonte der Familienunternehmer. "Auch, wenn vereinzeltpositivere Konjunkturprognosen zu vernehmen sind, ist die kritische Lage längstnicht überwunden. Dafür war bzw. ist der Einbruch in vielen Branchen zu tief undes gibt aus Sicht vieler Unternehmen zu viele Belastungen undWachstumshemmnisse. Das gilt explizit für die energieintensiven Betriebe, diekeine signifikanten Neuinvestitionen in Deutschland mehr vornehmen. Zudembleiben die globalen Unsicherheiten erheblich."Zahlen und Fakten zu den einzelnen Sparten / Beispiele für gelebten Umweltschutz- KÖTTER Security: Die größte Sparte verbuchte ein deutliches Wachstum. Treiberwaren die ganzheitlichen Smart Security Solutions mit Neuaufträgen undAuftragserweiterungen u. a. in den Branchen Logistik, Automotive undVersicherungswesen. "Eine entscheidende Veränderung im Vergleich zurCorona-Zeit, als auftragsseitig vor allem temporäre Services dominierten", soFriedrich P. Kötter. Die Zuwächse trugen auch zur Kompensation der ehemaligenAufträge für Passagierkontrollen an den Flughäfen Dresden, Erfurt undKöln/Bonn bei, für deren Fortführung keine adäquaten Vergabebedingungen mehrbestanden. Im Zuge der integrativen Risikomanagement-Lösungen spielten auchSpezialdienste eine zentrale Rolle: So leistete KÖTTER Fire & Service auf demGebiet der Werk- und Betriebsfeuerwehren mit über 2.500 Einsätzen fürtechnische und medizinische Hilfeleistungen sowie vorbeugenden und abwehrendenBrandschutz (mehr als doppelt so viele wie 2021) einen wichtigen Beitrag zubetrieblichem Rettungsdienst und professioneller Gefahrenabwehr.