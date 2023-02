Wegen nachlassender Sorgen um eine tiefe Rezession fürchteten zuletzt weniger Unternehmen in Deutschland um ihre Existenz: Nur 4,8 Prozent bangten im Januar um ihren Fortbestand, berichtete das Ifo-Institut jüngst in einer Umfrage. Im Dezember waren es noch 6,3 Prozent./als/DP/jha

Die Verfahren fließen erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik ein, erklärten die Wiesbadener Statistiker. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liege in vielen Fällen fast drei Monate davor. Auch bildet die Insolvenzstatistik nur Geschäftsaufgaben ab, die im Zuge eines Insolvenzverfahrens ablaufen, nicht jedoch solche aus anderen Gründen beziehungsweise vor Eintritt akuter Zahlungsschwierigkeiten.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz der schwachen Konjunktur zeichnet sich auch zu Jahresbeginn keine Pleitewelle in Deutschland ab. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen sank im Januar um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Dezember 2022 war die Zahl der Insolvenzen hingegen noch um 3,1 Prozent zum Vormonat gestiegen.

ROUNDUP Weniger Regelinsolvenzen zu Jahresbeginn in Deutschland

