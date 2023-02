Lithium Ionic erwirbt strategischen Bergbauclaim in Minas Gerais, Brasilien

Toronto, Ontario, Kanada, 13. Februar 2023 / IRW-Press / – Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FWB: H3N) („Lithium Ionic“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass seine 100-prozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in Brasilien, MGLIT Empreendimentos Ltda. („MGLIT“), eine verbindliche Asset-Kaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Clésio Alves Gonçalves Mineraçao E Comercio Ltda („Clesio“) eingegangen ist, gemäß der MGLIT einen strategischen Bergbauclaim von 1.000 Hektar (der „Clesio-Claim“) im Bundesstaat Minas Gerais in Brasilien erworben hat.

Mit dem Erwerb des Clesio-Claims hat Lithium Ionic seinen Landbesitz auf rund 7.700 Hektar vergrößert, was eine sechsfache Steigerung der 1.300 Hektar ist, mit dem das Unternehmen im Mai 2022 begann. Der gesamte Landbesitz des Unternehmens liegt im Jequitinhonha Valley, einem rohstoffreichen Hartgestein-Lithiumbezirk im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien.

Blake Hylands, P. Geo., CEO von Lithium Ionic, sagte dazu: „Wir bauen weiterhin aussichtsreiche Lithiumziele in der rohstoffreichen Pegmatit-Provinz im Osten Brasiliens aus, die für ihre großen und hochgradigen Hartgestein-Lithiumlagerstätten bekannt ist. Unser Team ist davon überzeugt, dass es dort ein hervorragendes Potenzial gibt, mineralisierte Pegmatite im Clesio-Claim zu identifizieren, da dieser auf einem Trend mit nahegelegenen, erstklassigen Lithiumlagerstätten liegt – darunter Sigma Lithiums Lagerstätten Xuxa und Barreiro, die zu den größten Hartgestein-Lithiumlagerstätten in Amerika gehören, sowie CBLs Mine Cachoeira, die seit über 30 Jahren Lithium produziert.“

Die Transaktion

Gemäß den Konditionen der Vereinbarung hat Lithium Ionic den Betrag von 500.000 R$ (rund 130.000 C$) in bar an Clesio gezahlt, um den Clesio-Claim zu erwerben.

Wenn das Unternehmen eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für den Clesio-Claim mit mindestens zwei Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von mehr als 1,30% Li2O innerhalb von 30 Monaten nach Erwerb des Clesio-Claims erstellt, wird Lithium Ionic Clesio einen Barbonus von 1 Mio. USD zahlen.

Wenn das Unternehmen eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für den Clesio-Claim von mindestens fünf Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von mehr als 1,30% Li2O innerhalb von 48 Monaten nach Erwerb des Clesio-Claims erstellt, wird Lithium Ionic Clesio einen weiteren Barbonus von 1 Mio. USD zahlen.