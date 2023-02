UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel nach der ersten Informationsveranstaltung mit dem neuen Vorstandschef Greg Poux-Guillaume von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zu den wichtigsten Themen habe gezählt, dass Poux-Guillaume die Struktur des Farbherstellers und Spezialchemiekonzerns vereinfachen wolle, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. In den nächsten drei bis vier Jahren solle daher die industrielle Präsenz, insbesondere in Europa, verringert und die Produktgruppen reduziert werden. Er rechne mit weiteren Details in der zweiten Jahreshälfte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2023 / 21:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2023 / 21:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

