Der Vertrag sieht eine zweifache Unterstützung von der Simest S.p.A. in der Internationalisierungsphase der Doxee-Gruppe vor, indem Simest unter bestimmten Bedingungen sowohl als Geldgeberin (bis zu einem Höchstbetrag von zwei Mio. Euro) als auch als Gesellschafterin (bis zu einem Höchstbetrag von zwei Mio. Euro) auftreten wird. Dazu beteiligt sich Simest mit einer Minderheitsbeteiligung am Stammkapital der im August 2022 gegründeten österreichischen Gesellschaft Doxee CEE GmbH, deren Kapital zu 100% von Doxee gehalten wird, und zwar vorbehaltlich der am 18. Januar 2023 erfolgten Übertragung des 90-prozentigen Anteils am Stammkapital der Infinica GmbH von Doxee auf die Doxee CEE GmbH (im Folgenden "Beteiligung").

Doxee hat am 29. September 2022 90% des Stammkapitals der Infinica GmbH erworben , ein österreichischer Technologieanbieter im CCM-Geschäft mit eigenen Niederlassungen in Deutschland (Infinica Deutschland GmbH) und in der Slowakei (Infinica Slovakia s.r.o.) . Die Übernahme war von strategischer Bedeutung, da das österreichische Unternehmen über eine intern entwickelte SaaS-Plattform verfügt, die auf die Bereitstellung von CCM-Diensten für die Erstellung und Verteilung personalisierter, interaktiver On-Demand- Dokumente ausgerichtet ist, um mehrere kundenorientierte Prozesse wie On-Boarding und C ustomer Caring zu verwalten (weitere Informationen zur Übernahme der Infinica GmbH durch die Doxee S.p.A. sind in den Pressemitteilungen vom 13. und 29. September 2022 abrufbar - unter http://www.doxee.com/investor-relations ).



Sergio Muratori Casali , Geschäftsführer von Doxee, kommentierte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass ein so renommierter Partner wie Simest beschlossen hat, unsere internationale Entwicklung durch einen wertvollen finanziellen Beitrag zu unterstützen. Die Beteiligung von Simest an Infinica bestätigt auch den strategischen Charakter der Übernahme und das Wachstumspotenzial in den Ländern der DACH-Region".



INHALT DES INVESTITIONSVERTRAGES



Die Transaktion steht in Kontinuität mit dem Erwerb der Beteiligung an der Infinica GmbH und sieht - vorbehaltlich der Übertragung der Beteiligung von der Doxee S.p.A. auf die Doxee CEE GmbH - die Beteiligung der Simest S.p.A. am Stammkapital der Doxee CEE GmbH bis März 2023 sowie die Auszahlung eines Darlehens zugunsten der Doxee CEE GmbH vor.



Der Investitionsvertrag (im Folgenden " Investitionsvertrag ") beabsichtigt die Zeichnung durch die Simest S.p.A. sowohl im eigenen Namen als auch über den Risikokapitalfonds (VCF), der im Auftrag des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit verwaltet wird. Dabei geht es um eine Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt zwei Mio. Euro zum Erwerb von 42% des Stammkapitals der Doxee CEE GmbH, um die Gewährung eines Darlehens im eigenen Namen von bis zu einer Mio. Euro (Laufzeit 6 Jahre, Vortilgung 18 Monate, IRS-Satz vier Jahre + Spread 2,30%) und um ein Darlehen über den Risikokapitalfonds in gleicher Höhe und mit den gleichen Merkmalen, jedoch mit einem festen Satz von 1,25%.



Um der Simest S.p.A. die Investition in die Doxee CEE GmbH zu ermöglichen und damit die vorgenannte Kapitalerhöhung wirksam werden zu lassen, hat die Doxee S.p.A. die Beteiligung zu einem Buchwert von etwa 9,5 Mio. Euro an diese übertragen.



Nach Abtretung der Beteiligung wird die Forderung der Doxee S.p.A. gegenüber der Tochtergesellschaft Doxee CEE GmbH teilweise (in Höhe von 2,7 Mio. Euro) einer zweckgebundenen Rücklage der letzteren zugeführt, teilweise (in Höhe von 3,8 Mio. Euro) in eine Forderung aus einem Gesellschafterdarlehen umgewandelt und der Restbetrag (in Höhe von drei Mio. Euro) nach Erhalt des Darlehens der Simest S.p.A. in bar ausgezahlt.



Die oben genannten konzerninternen Transaktionen fallen unter die Ausnahmen des von der Doxee S.p.A. angewandten Verfahrens zur Verwaltung von Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen, das daher keine Anwendung findet.

Diese Mitteilung ist auf den Webseiten http://www.doxee.com und http://www.1info.it abrufbar.



