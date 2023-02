Neuer Job? - 5 Insider-Tipps, warum Fachkräfte über Personalvermittler eine viel bessere Chance haben (FOTO)

Ratingen (ots) - Engin und Yusuf Emik sind die Gründer und Geschäftsführer der

SkyHire GmbH. Als Personalvermittler für die Bereiche Finance, Engineering, IT,

Sales und Marketing sind sie echte Branchenkenner. Daher unterstützen sie

Unternehmen durch zielgerichtetes Personalmanagement bei der Gewinnung

qualifizierter Fachkräfte - und sichern ihnen auf diese Art und Weise

langfristige Wettbewerbsvorteile.



Als Fachkraft einen geeigneten Job zu finden, ist selbst in Zeiten des

Fachkräftemangels nicht immer leicht. Nicht selten bleibt der erhoffte Erfolg

trotz aller Bemühungen aus, weil Bewerber schlichtweg nicht wissen, auf was das

Unternehmen, bei dem sie sich bewerben, den größten Wert legt. In den meisten

Fällen sind neben der fachlichen Eignung auch Fähigkeiten und

Charaktereigenschaften gefragt, die so nicht aus der Stellenanzeige hervorgehen.

Mit der Zeit wächst der Bewerbungsfrust dadurch immer mehr. "Einfacher wird es

durch die Zusammenarbeit mit einer Personalvermittlung, die dabei helfen kann,

freie Stellen und geeignete Kandidaten zusammenzubringen", sagt Engin Emik, der

gemeinsam mit Yusuf Emik die SkyHire GmbH gegründet hat, mit der die beiden

Experten Personalvermittlung 2.0 betreiben. "Zudem kann eine Personalvermittlung

aus Sicht von Bewerbern interessant sein, um auf dem verdeckten Arbeitsmarkt an

interessante Jobangebote zu kommen." Warum Fachkräfte über Personalvermittler

eine viel bessere Chance haben, haben Engin und Yusuf Emik in fünf Insider-Tipps

zusammengefasst.